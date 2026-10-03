Под Волгоградом пенсионер на «Жигулях» в лобовую протаранил «Ладу»





2 октября в Быковском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Во второй половине дня пенсионер за рулём «Жигулей» не поделил дорогу с движущейся по встречному направлению машиной.

- В 13:40 68-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074» на 617 км. ФАД Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Веста», после чего автомобиль «ВАЗ» совершил опрокидывание, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным с места события кадрам, оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Особенно досталось виновнику, спровоцировавшему аварию. У машины почти вырвало в разные стороны колёса, а салон оказался сплющен после многократных опрокидываний.

Отметим, находившийся внутри «Жигулей» пассажир был доставлен скорой помощью в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области