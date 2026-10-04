Волгоградские волонтеры спасают «осиротевшего» циркового медведя

Сотрудники зооцентра «Дино» в Волгоградской области пытаются помочь бывшему цирковому артисту – гималайскому мишке, который «осиротел» из-за болезни своего дрессировщика.

Как сообщил кипер зооцентра Татик Шермамадов, дрессировщик перенес тяжелую операцию и не может больше ухаживать за медведем. Косолапого пытаются доставить в зооцентр, который находится в Волгоградской области, но средств на это крайне мало.

- Всю транспортировку животных в «Дино» осуществляю за свой счет. Но сейчас средств нет ни у меня, ни у зооцентра — всё уходит на стройку и на подготовку к зиме. Мишку транспортируем из Владимирской области на наемном транспорте, я вылетаю туда самолетом, - рассказал кипер в своих соцсетях.

Зооволонтер отмечает, что помощь неравнодушных граждан сейчас будет очень актуальна. Всю подробную информацию можно узнать в соцсетях кипера, а также в зооцентре «Дино».

Фото: Tatish / t.me