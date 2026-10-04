В Волгограде обновили детский общественный совет при омбудсмене

Обновлен состав детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Волгоградской области. Организационные и кадровые вопросы были решены на первом заседании совета в новом учебном году.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, детский общественный совет возглавил учащийся 10 «А» класса МОУ СШ № 92 Артем Щербаков. Также обновлен и состав совета. Прежние лидеры стали наставниками тех, кто только начинает свою работу.

На заседании также были подведены предварительные итоги работы в 2026 году, намечены планы на будущий год.