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Общество

В Волгограде обновили детский общественный совет при омбудсмене

Общество 04.10.2026 08:07
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04.10.2026 08:07


Обновлен состав детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Волгоградской области. Организационные и кадровые вопросы были решены на первом заседании совета в новом учебном году.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, детский общественный совет возглавил учащийся 10 «А» класса МОУ СШ № 92 Артем Щербаков. Также обновлен и состав совета. Прежние лидеры стали наставниками тех, кто только начинает свою работу. 

На заседании также были подведены предварительные итоги работы в 2026 году, намечены планы на будущий год. 

Фото: уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области

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