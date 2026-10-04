Волгоградцы массово скачивают приложение «112 ВО»

В Волгоградской области растет число жителей, которые установили на своих мобильных устройствах приложение «112 ВО». С помощью этого сервиса можно вызвать экстренные службы, оперативно узнать или передать информацию о ЧС, сообщили в администрации региона.

На данный момент число пользователей сервиса, который стал доступен для жителей региона весной текущего года, превысило 1200 человек.

- В среднем диспетчеры обрабатывают в месяц более ста обращений граждан, поступивших через приложение, - рассказали в обладминистрации.

Вызвать оперативные службы с помощью этого приложения можно одним нажатием кнопки. Диспетчер видит координаты местонахождения и состояние здоровья пользователя, если такие данные подгружены в приложение.

Также с помощью сервиса «112 ВО» можно узнать оперативные сводки и экстренные предупреждения, в том числе о беспилотной и ракетной опасностях, прочитать инструкции по поведению в различных обстоятельствах, воспользоваться картой с расположением ближайших медпунктов, пожарных частей, полицейских участков, социально значимых учреждений, укрытий и т.п.

В Волгоградской области постоянно расширяются возможности «Службы-112» согласно задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым. Помимо обновления оборудования проводится работа по цифровизации сервисов оперативной помощи. В целом в текущем году в регионе на пульт диспетчеров поступило свыше 1,5 млн. вызовов.

Фото из архива V102.RU