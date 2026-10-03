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Спорт

Волгоградский «Ротор» в контрольном матче уступил «Нижнему Новгороду»

Спорт 03.10.2026 18:22
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03.10.2026 18:22


Волгоградский «Ротор» начал матч с высокого прессинга и в первые минуты владел преимуществом, опасно атакуя. Нижегородцы, выдержав стартовый натиск, после первых десяти минут выровняли игру, и она пошла на встречных курсах. На 12-й минуте Соколов перехватил пас волгоградцев и забросил мяч к штрафной на Никиту Ермакова – тот не пожадничал и выдал передачу Владимиру Игнатенко. 1:0.

Ближе к концу волгоградские футболисты контратаковали острее, имели пару убойных моментов, но не смогли восстановить равенство в счёте. При территориальном преимуществе нижегородцев опаснее атаковали игроки «Ротора», но не смогли распечатать ворота Ислама Имамова. Счёт в первом тайме не изменился – 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода».

Вторую половину встречи сине-голубые начали в таком же ключе: высокий прессинг и ни сантиметра свободы для соперника. На 57-й минуте волгоградцы имели стопроцентный момент для взятия ворот, но вратарь нижегородцев Имамов после удара Александра Хохлачёва спас свою команду.

После произведённых замен футболисты Нижнего стали меньше держать мяч, стараясь доставить сферу на Грулёва посредством длинных передач. Волгоградский клуб смотрелся поинтереснее, много прессинговал, создавал моменты для взятия ворот, оставил хорошее впечатление. Под конец матча игра немного успокоилась, моментов было создано значительно меньше. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу «Нижнего Новгорода».

В этой равной игре тренеры смогли просмотреть всех футболистов. «Ротор» наиграл на забитые мячи, но реализация не стала лучше – над этим компонентом ещё работать и работать. «Нижний» действовал по сопернику, держа нужный темп: команда из полутора моментов соорудила гол и победила, что называется, на классе.

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Ротор» (Волгоград) – 1:0 (1:0).

3 октября, 15:00. Контрольный матч.

Москва. Тренировочное поле «РЖД-Арены». Количество зрителей: 103.

«Нижний Новгород»: Имамов, Александров (Фаринья, 82), Коледин (Эктов, 61), Шильников (Гудков, 61), Каккоев (Евгеньев, 61), Соколов (Михайлусов, 39), Ермаков, Ивлев (Ищенко, 61), Калинский, Царукян, Игнатенко (Грулёв, 61).

«Ротор»: (первый тайм) Чагров, Хитяев, Клещенко, Данилкин, Покидышев, Аюпов, Трошечкин, Родионов, Манелов, Симонян, Эльдарушев.

(Второй тайм): Литвенок, Юдинцев, Эмерсон, Правкин, Харлан, Байтуков, Цараев, Ревазов, Хохлачёв, Хубулов, Алиев.

Гол: Игнатенко, 12 (1:0).

Следующий матч волгоградский клуб проведёт 10 октября, в субботу: «Ротор» принимает ульяновскую «Волгу». Встреча начнётся в 17:00.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Нижний Новгород»

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