Таганрог накрыло едким облаком неизвестного происхождения





Жители Таганрога пожаловались на резкий запах аммиака, распространившийся в воздухе. Сигналы от горожан уже поступили в городскую администрацию, где идет проверка поступившей информации, сообщает Привет-Ростов.

Как рассказал один из местных жителей, в районе станции Марцево замечены сотрудники МЧС. Не исключено, что именно там находится предполагаемый источник запаха.

Факт обращений от таганрожцев в мэрии подтвердили. Сейчас профильные специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и пытаются установить, откуда именно исходит запах.

Официальных заявлений о причинах инцидента и его возможных последствиях от городских властей к моменту публикации материала так и не последовало.