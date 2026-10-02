



Сотрудники уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из отдела полиции Дзержинского района задержали 20-летнего жителя Ивановской области, причастного к мошенничествам в отношении пожилых граждан. Как пояснили в пресс-службе ведомства, молодой человек в качестве курьера забирал и переводил деньги, полученные обманным путём, оставляя себе процент от суммы.





По данным полиции, сообщники задержанного звонили пенсионерам и убеждали их передать сбережения курьеру якобы для декларирования. На одном из таких заданий курьер забрал у 79-летней жительницы Дзержинского района 4,5 миллиона рублей. Подозреваемого задержали с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Волгограда и области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области