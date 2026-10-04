Желтый уровень погодной опасности объявили в Волгоградской области из-за заморозков. По информации Гидрометцентра России, заморозки в воздухе и на поверхности почвы в отдельных районах области от -1 до -3 градусов прогнозируются утром и ночью. Погодная опасность сохраняется до 9 утра 5 октября.

По данным Волгоградского ЦГМС, 4 и 5 октября в регионе существенных осадков не ожидается. Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дневные температуры не превысят 10...15º.

6 октября в Волгограде и районах области синоптики обещают кратковременные дожди. Днем будет теплее – от 15 до 19 градусов.