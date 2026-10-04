ФАБ-50 обнаружили в СНТ под Волгоградом

В Волгоградской области обнаружена очередная фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, неразорвавшийся боеприпас найден на территории одного из участков в СНТ «Росоргтехстром» в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района.

Обезвреживанием советской ФАБ займется пиротехнический расчет СПСЧ Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, что с начала текущего года пиротехники уничтожили уже 15 авиабомб времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в регионе.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области (архив)