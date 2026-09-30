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Волгоградцы, легализовавшие 350 мигрантов, отправились в колонию

Расследования 30.09.2026 11:12
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30.09.2026 11:12


В Волгоградской обалсти вступил в законную силу приговор в отношении преступной группы, организовавшей незаконную миграцию. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники УФСБ России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из регионального Главка МВД.

Как установило следствие, за денежное вознаграждение организаторы схемы на регулярной основе оказывали иностранным гражданам услуги по первичной постановке на миграционный учет в Волгоградской области.

– Полученные подложные документы позволяли иностранцам получить патент на работу, дающий право на законных основаниях находиться на территории РФ и осуществлять трудовую деятельность. Кроме того, злоумышленники содействовали успешной сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ – для получения сертификата, необходимого для дальнейшего приобретения гражданства, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области ИА «Высота 102». 

Всего по указанной схеме члены преступной группы обеспечили незаконное пребывание в Российской Федерации 350 иностранных граждан – выходцев из стран Центральной Азии, преимущественно из Узбекистана и Таджикистана.

Приговором Кировского районного суда Волгограда фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России. В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы:

  • организатор схемы – 7 лет в колонии общего режима;
  • двое членов группы – по 4 года в колонии общего режима;
  • ещё двое – по 3 года в колонии общего режима;
  • двое фигурантов приговорены к условному сроку в размере 3 лет.

Приговор вступил в законную силу.


Фото: архив ИА «Высота 102»

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