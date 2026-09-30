



В Иловлинском районе Волгоградской области суд с участием присяжных поставил точку в уголовном деле об убийстве. На территории райцентра рецидивист забил до смерти одну из местных жительниц.

- В период с 6 по 9 января 2025 года подсудимый Алексей К. находился в р. п. Иловля Волгоградской области по месту своего жительства вместе со знакомой. В состоянии алкогольного опьянения между ними произошёл словесный конфликт. Испытывая личную неприязнь к потерпевшей, подсудимый нанёс ей два удара в область головы, от которых наступила смерть женщины, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Фигурант был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшей по неосторожности.

Отметим, учитывая рецидив и непогашенную судимость и вердикт присяжных, Иловлинский районный суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также запретом управления транспортом на срок 3 года, 1 месяц и 13 дней. Приговор может быть обжалован.

Фото из архива ИА «Высота 102»