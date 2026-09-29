



В Волгоградскую область прибыла делегация Республики Бурятия во главе с заместителем председателя правительства региона Алдаром Гулгеновым. Цель визита – подготовка к установке на Мамаевом кургане памятника сынам Бурятии, защищавшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны.

В состав делегации также вошли помощник руководителя Администрации и Правительства Бурятии Геннадий Лубсанов и священнослужитель Лыкцок Лама Владимир Дарижапов.

Гости посетили главную высоту России – Мамаев курган – и осмотрели территорию Воинского мемориального кладбища. Именно здесь в 2027 году планируется открыть памятный знак «Сынам Бурятии – защитникам Сталинграда».

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония передачи капсул с землей. Ее собрали во всех районах Бурятии – у памятных обелисков воинам-защитникам, откуда бойцы отправлялись на фронт. Капсулы будут заложены в основание будущего монумента.









Проект памятного знака включает Коновязь-сэргэ – символ вечного приюта павших, герб Бурятии, вертикальную надпись на старомонгольском письме «Ом мани падме хум», а также слова «Вечная память сынам Бурятии – защитникам Сталинграда» на обоих государственных языках республики. Для памятных знаков на Мамаевом кургане действуют жесткие параметры: высота – 200 сантиметров, площадка – 100 на 100 сантиметров.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомтерполитики, открытие монумента запланировано на май 2027 года.