В центр реабилитации диких животных «Птичий Остров» в Волгограде с черепно-мозговой травмой поступил вальдшнеп – лесная птица семейства бекасовых с длинным клювом и большими глазами.

- А у нас товарищ вальдшнеп, который столкнулся с какой-то преградой и не долетел до югов. Черепно-мозговая травма коварная вещь, и птица в любой момент может умереть, поэтому будем надеяться, что все будет у нас хорошо! - сообщила руководитель центра Алина Ерина. - Эти смешные, похожие на маленьких человечков птицы. Обладают очень интересной внешностью и очень интересными особенностями.

По ее словам, вальдшнепы имеют плотное тело, короткие крылышки и клюв, похожий на пинцет. Питаются в основном жуками, личинками, многоножками. Глаза у затылка имеют почти 360 градусов обзора, но это не спасает птиц от постоянных столкновений с проводами, стеклами, зданиями по дороге в теплые края.

В теплые края вальдшнепы начинают улетать обычно с первыми заморозками. Осенний отлет происходит с октября по ноябрь.

Фото: «Птичий остров» / vk.ru