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Средняя зарплата в АПК вырастет до 94 853 рублей к 2029 году

Федеральные новости 03.10.2026 05:53
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03.10.2026 05:53


Среднемесячная начисленная заработная плата работников АПК (без субъектов малого предпринимательства) в России достигнет 94 853 рублей к 2029 году. Об этом говорится в паспорте госпрограммы развития сельского хозяйства. 

В 2027-м показатель должен составить 87 696 рублей, в 2028-м – 91 204 рубля.

Одновременно прогнозируется сокращение среднесписочной численности работников сельского хозяйства (без внешних совместителей) по полному кругу организаций: в 2027 году – 919 860 человек, в 2028-м – 901 463 человека, в 2029-м – 883 434 человека.

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