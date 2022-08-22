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«Изъяли три коробки с патронами»: суд изучит вещдоки по делу экс-главы волгоградского СК Музраева

Расследования 22.08.2022 14:08
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22.08.2022 14:08


В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Экс-силовику инкриминируют совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и совершением теракта.

— В сегодняшнем заседании суд приступит к исследованию вещественных доказательств, — пояснили информагентству в пресс-службе военного суда. 

Ранее в своих показаниях, озвученных в ходе судебных заседаний, Музраев сообщил подробности, проходившего у него в доме обыска.

— В 05.45 утра я был задержан сотрудниками ФСБ РФ при отъезде от своего дома на служебной автомашине, под управлением своего водителя в больницу № 25 для прохождения назначенных мне медицинских процедур. Сразу же в моем доме следователями и сотрудниками ФСБ был проведен обыск, — пояснил экс-глава волгоградского следкома. — О неожиданном наличии патронов в моем кабинете сообщил сотрудник ФСБ РФ, когда другие участники обыска и я находились совершенно в другом помещении дома. Около 13.00 следователь изъял три коробки с патронами в моем кабинете и больше ничего в кабинете не делал, так как за 5 часов до этого в кабинете уже был проведен обыск и были изъяты документы и предметы, указанные в протоколе обыска под номерами пунктов с № 3 по 13 включительно. 

В протоколе обыска зафиксировано заявление Михаила Музраева о подбросе патронов на подоконник в его рабочем кабинете.

В суде по делу генерала выступил депутат волгоградского заксобрания Александр Осипов, поддержавший Михаила Музраева. Посредством видеоконференцсвязи из Волгоградского гарнизонного суда на Ростов вещал экс-мэр Волгограда Роман Гребенников, ранее отказавшийся комментировать свое выступление в процессе, но потом неожиданно прервавшем свое молчание. 

Также известно, что в предыдущих заседаниях допрошены еще шесть человек, предположительно ранее работавших в администрации Волгограда.  

В процессе по делу экс-силовика, как уточнил адвокат Музраева Владимир Семенцов, свидетелями со стороны защиты выступили супруга и дочь его подзащитного. 

Бывшему главе СУ СК РФ по Волгоградской области грозит до 20 лет колонии. Вместе с генералом по делу проходит известный в Волгограде предприниматель Владимир Зубков. Ему вменяют совершение теракта в отношении губернатора региона. Подсудимые свою вину категорически отрицают.

Фото: Южный окружной военный суд  

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