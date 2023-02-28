Общество

Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Михаилу Музраеву

Общество 28.02.2023 15:35
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28.02.2023 15:35

В Южном окружном военном суде сегодня, 28 февраля, идут прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в незаконном обороте оружия, злоупотреблении должностными полномочиями и терроризме. Вместе с Музраевым на скамье подсудимых оказался известный в Волгограде бизнесмен Владимир Зубков, которому вменяют терроризм. 

— Гособвинение запросило для Михаила Музраева 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и как дополнительное наказание — лишение классного чина, специального звания и государственных наград, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного окружного военного суда. — Владимиру Зубкову гособвинение запросило 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 


Генерал СК категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Согласно ранее озвученным в зале суда показаниям, Музраев считает, что предъявленное ему обвинение основано на фальсификации и оговорах со стороны лиц, в отношении которых он некогда осуществлял уголовное преследование. 

О найденных при обыске в его доме в Волгограде патронах, экс-глава волгоградского следкома пояснил следующее:

— О неожиданном наличии патронов в моем кабинете сообщил сотрудник ФСБ РФ, когда другие участники обыска и я находились совершенно в другом помещении дома. Около 13.00 следователь изъял три коробки с патронами в моем кабинете и больше ничего в кабинете не делал, так как за 5 часов до этого в кабинете уже был проведен обыск и были изъяты документы и предметы, указанные в протоколе обыска под номерами пунктов с № 3 по 13 включительно, — цитирует информагентство показания Музраева. 

В протоколе обыска было зафиксировано заявление генерала о подбросе патронов на подоконник в его рабочем кабинете.


Выступавшие в суде супруга и дочь Музраева подтвердили, со слов адвоката Владимира Семенцова, что обыск в доме силовика проводился с нарушениями действующих норм УПК РФ. 

Также Музраев в ходе судебных процессов транслировал мысль, что он всегда «работал в интересах властей». Как пояснял офицер СК, по просьбе главы Волгоградского региона он занимался возвращением в муниципальную собственность Центрального рынка Волгограда. Генерал отрицал свою причастность к совершению поджога дома в поселке Латошинка, в котором проживал губернатор.

Бывший руководитель регионального СУ СК РФ подробно рассказывал в своих показаниях о декриминализации Волгоградской области. В частности, как утверждал Музраев, под его руководством в регионе активно проходила борьба с членами «преступного формирования Кадина».

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о ставшем известном в начале июня 2019 года задержании экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также Владимира Зубкова — бизнесмена с репутацией криминального авторитета в июне 2019 года. Первоначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес».  

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» Южным окружным военным судом

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