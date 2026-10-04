Пять рейсов задерживаются в Волгограде из-за угрозы БПЛА

Задержка авиарейсов наблюдается утром 4 октября в Волгограде из-за ограничений на полеты, введенные Росавиацией. На данный момент пять рейсов отображаются на онлайн-табло аэропорта с задержкой.

Пока не могут приземлиться в Волгограде самолеты из Калининграда и Хургады. С египетского курорта туристы должны были прилететь в город на Волге в 06:20 мск, но рейс задержан до 07:54 мск. Более чем на три часа выбивается из графика рейс из Калининграда.

Соответственно из Волгограда самолеты не могут вылететь в Сочи, а также обратно в Хургаду и Калининград.

Ограничения на прием и отправку судов действуют в аэропорту Волгограда с полуночи. В регионе сохраняется угроза беспилотной опасности, объявленная накануне вечером.