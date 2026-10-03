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Общество

Волгоградских автолюбителей начнут направлять на внеочередное медосвидетельствование

Общество 03.10.2026 20:50
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03.10.2026 20:50


С 1 марта 2027 года в России начнёт действовать новый порядок медосвидетельствования водителей. Автолюбителей, состояние которых насторожит лечащего врача, начнут автоматически направлять на внеочередное обследование с перспективой лишения права управления транспортными средствами. Проект соответствующего приказа разработал и опубликовал накануне Минздрав РФ.

- Если диагноз подтвердится, водителю в течение суток направят через «Госуслуги» уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Сделать это потребуется в течение трех месяцев,- сообщают журналисты «Парламентской газеты».

Отметим, в настоящее время автолюбители проходят медосвидетельствование раз в 10 лет. Когда новый прядок заработает, по защищённым каналам данные о противопоказаниях для вождения будут передаваться напрямую в МВД России.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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