В Советском районе Волгограда многодетная семья чудом спаслась в страшном пожаре, который уничтожил частный дом, гараж и хозпостройки с сеном и животными. Огонь вспыхнул глубокой ночью 3 октября в сеннике, когда вся семья мирно спала.

– Я проснулась от звуков, будто кто-то стреляет. Подумала, что дроны прилетели и их сбивают, но когда прислушалась, то поняла, что это другое. Потом услышала крик мужа: «Горим!». Я девчонок своих разбудила и выбежала в огород, – вспоминает многодетная мать Елена Иванова. – Горел сенник. Пытались потушить водой с огорода, но напор был очень слабый. Вызвали пожарных. Время было где-то 2 часа 10 минут.

Елена Иванова – мать шестерых детей. Женщина вышла на пенсию в 51 год и сейчас занимается хозяйством. Старшие дети разъехались, а с ней и мужем живут две младшие дочери, которым 17 и 19 лет. Семья пыталась как-то спасти свое имущество и скотину – коров и бычков, но последних, к сожалению, вывести из огня не получилось.

– Бычки погибли, но коров мы спасли. У мужа даже волосы обгорели и у дочери раны, – рассказывает женщина. – Удалось взять документы и кое-какие вещи из дома, пока он еще не загорелся. Единственное, про таблетки мужу забыли, а он после нескольких инфарктов.

С сенника огонь перекинулся на гараж, а потом на частный дом. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты отстоять его не смогли – жилой дом выгорел почти полностью. Семья до сих пор недоумевает, что могло загореться в сеннике, так как ни электричества, ни каких-либо приборов там не было.

– Мы думаем, что это поджог, потому что в сеннике ничего не могло воспламениться. Со стороны улицы он был закрыт. Где вход, конечно, было видно, что это сенник и просунуть горящую палку туда можно было, - рассуждает Елена. – Я уже рассказывала все это следователю. Меня спрашивали, кто мог бы это сделать. Но я даже не знаю, мы со всеми жили мирно.





Огнем поврежден и коровник, поэтому ночь на улице провели и спасенные животные.

– Мы с мужем спали в машине, а дети ушли к подругам. Сегодня все расчищаем. Первым делом нужно пристроить под крышу коров, они уже требуют. Для себя мы пока приспособим летнюю кухню, а там видно будет. За помощью в администрацию пока не обращалась. Там надо через Госуслуги, а я с ними не дружу, – говорит Елена.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Советском районе в поселке Горьковский поступило на пульт оперативного дежурного в 02:09 мск 3 октября.

– В поселке Горьковский горели частный дом, гараж и сенник на площади 196 кв.м. Подразделения 4-ПСЧ ликвидировали горение в 04:29. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в оперативном ведомстве.

Семья Ивановых просит помощи в расчистке завалов после пожара, потому что сделать это быстро собственными силами у них вряд ли получится.

– Не знаю, как мы сами справимся до холодов, а хотелось бы успеть. Нам очень нужна помощь все это расчистить, – говорит Елена, которая пытается держать себя в руках и сохранять позитивный настрой, несмотря на весь ужас произошедшего. - Слезами горю не поможешь, поэтому надо что-то делать и не унывать.

Фото читателей ИА «Высота 102»