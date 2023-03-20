Расследования

«Я абсолютно невиновен»: обвиняемый в терроризме генерал СК Музраев выступил с последним словом в суде

Расследования 20.03.2023 16:19
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20.03.2023 16:19




Сегодня, 20 марта, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону генерал СКР Михаил Музраев и волгоградский бизнесмен Владимир Зубков выступили с последним словом. Как сообщает ИА «Высота 102», Музраев в очередной раз заявил о том, что он абсолютно чист перед законом.

С губернатором Волгоградской области мы проводили рабочие встречи, доводили до сведения информацию о конкретных результатах в борьбе с коррупцией и в расследовании резонансных дел, которая потом распространялась пресс-службой администрации региона и средствами массовой информации, – сказал бывший глава СУ СК России по Волгоградской области. 

Михаил Музраев вновь повторил, что волгоградское следственное управление, которым он руководил, добилось возбуждения уголовного дела по Центральному рынку Волгограда после того, как Андрей Бочаров попросил его провести проверку по данному объекту. 

Я абсолютно не виновен в инкриминируемых мне деяниях. Я проинформировал главу региона о том, что договор аренды Центрального рынка был заключен на кабальных условиях для муниципалитета. 6-8 мая 2014 года я проинформировал губернатора о незаконном отказе полиции в возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности виновных в этом лиц, – цитата из сегодняшнего выступления Михаила Музраева. 

Владимир Зубков также отверг обвинения в свой адрес. 

Никаких интересов на Центральном рынке у меня не было, как не было и претензий к губернатору, и у него – ко мне, – сказал подсудимый. – Меня интересовало больше, как увеличить туристический поток в Волгограде, это было в сфере моей деятельности. Я с Ремезовым не общался. Но хочу сказать, что тот срок, который для меня запросило обвинение, может стать для меня последним с учетом моего возраста и состояния здоровья. 

Напомним, в Южном окружном суде подходит к завершению громкий процесс по обвинению в терроризме бывшего руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева и волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова. Обвинение считает их заказчиками попытки поджога дома губернатора Андрея Бочарова. Михаилу Музраеву вменяют также незаконный оборот оружия и злоупотребление должностными полномочиями. Гособвинение запросило для Михаила Музраева 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и как дополнительное наказание — лишение классного чина, специального звания и государственных наград. Владимира Зубкова требуют отправить на 15 лет в колонию строгого режима. 

Огласят приговор подсудимым 22 марта. 

Фото и видео пресс-службы Южного окружного суда

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