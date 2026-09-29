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Расследования

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Расследования 29.09.2026 13:25
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29.09.2026 13:25


Вечер 26 сентября в Красноармейском районе Волгограда обернулся трагедией, которая потрясла весь город. В сетевом магазине «Магнит» на улице 50 лет Октября 32-летний Владимир К. застрелил 36-летнего Петра М. – отца пятерых детей. Убийство произошло на глазах у двух малолетних сыновей погибшего и его жены. 

ИА «Высота 102» восстановило хронологию событий и собрало все, что известно о подозреваемом.

Хроника трагедии: от просьбы купить коньяк до семи выстрелов

По данным источников ИА «Высота 102»,вечером 26 сентября около 20.00 32-летний Владимир К. пристал на улице к пожилому мужчине с просьбой купить ему коньяка. Волгоградец согласился – возможно, просто побоялся отказать – и направился в «Магнит», оставив просителя ждать на улице. 

– Судя по всему, когда терпение Владимира К. иссякло, он проследовал в «Магнит» за  пенсионером и стал выяснять с ним отношения. Свидетелями конфликта стали покупатели, в том числе и 36-летний Петр М., который оказался там по стечению обстоятельств вместе с двумя своими детьми, – сообщил подробности источник ИА «Высота 102». – Не стерпев происходящего, Петр М. сделал дебоширу замечание, пытаясь утихомирить его, а в ответ столкнулся с неадекватной реакцией.


Переключившись с пожилого покупателя на своего нового оппонента, 32-летний волгоградец вступил с ним в словесный конфликт. Наблюдать за происходящим продолжали посетители и сотрудники «Магнита». В какой-то момент агрессор решил ретироваться и направился к выходу, продолжая перепалку с многодетным мужчиной. Спустя несколько мгновений прозвучали первые выстрелы. Петр упал на пол, и еще какое-то время был жив. По свидетельствам очевидцев, в последние минуты его жизни рядом с ним были дети, один из которых держал руками его голову, и жена, находящаяся в состоянии шока. 

Как сообщало на следующий день после трагедии ИА «Высота 102», убийство запечатлели камеры наблюдения, установленные в торговом зале «Магнита». Пересматривающие ужасающие кадры хладнокровного убийства многодетного отца читатели задавались вопросом - как можно было так легко и бездумно оборвать жизнь человека? Волгоградцы всерьез рассуждали и о том, какую смертельную опасность может нести обычный поход в магазин, если некоторые приходят туда с огнестрельным оружием с полной обоймой. 

«Я повернулся, а он дальше за мной идет»

Подозреваемый был задержан в тот же день при силовой поддержке Росгвардии в его квартире. Как сообщало ранее  ИА «Высота 102», он живет в том же доме, где и «Магнит», – на улице 50 лет Октября. Погибший, по свидетельству местных жителей, жил по соседству – в рядом расположенном доме. Возможно, до того страшного вечера эти мужчины случайно могли пересечься на улице. Но, может, и не видели никогда друг друга. До того момента, как жизнь одного человека оборвется, а другого - пойдет под откос. Впрочем, произошедшее шокировало, пожалуй, только жителей города. Сам убийца не выражал особых эмоций после задержания. 

На опубликованной СУ СКР видеозаписи первого допроса задержанный спокойно признает вину и описывает произошедшее.

– Я повернулся, а он дальше за мной идет и матерится. Тогда я сказал, что сейчас достану пистолет и выстрелю в тебя. Он дальше на меня идет. Тогда я начал стрелять, – говорит подозреваемый. – После убийства покинул магазин. 

По данным силовиков, всего подозреваемый произвел семь выстрелов. Пять пуль, сообщает ИА «Высота 102», попали в 36-летнего мужчину. От полученных ранений он скончался на месте до приезда медиков.

Что известно о стрелявшем 

32-летний Владимир К. нигде не работает, семьи не имеет и проживает совместно  со своими родителями. Ранее в социальных сетях высказывались предположения, что вооруженный человек, возможно, мог иметь отношение в СВО, однако эта версия не соответствует действительности.

– Он не то, что не имеет никакого отношения к СВО, он даже не проходил срочную службу, – утверждает источник ИА «Высота 102». – В сущности, до трагедии 26 сентября этот человек никак себя не проявлял – ни хорошо, ни плохо. Проблем с законом до сих пор не было, соседи отзываются о нем достаточно нейтрально.


Много вопросов у читателей ИА «Высота 102» вызывает наличие боевого пистолета у стрелявшего. 

– Пистолет, изначально травматический, был куплен им ранее. Самостоятельно потом уже подозреваемый переделал его под боевой, – продолжает собеседник редакции. – Этот факт лег в основу дела – следователи, как уже сообщалось, подозревают его по  ч.1 ст. 222 УК РФ – незаконный оборот оружия. Это в дополнение к статье об убийстве. 

Уголовное дело в отношении Владимира К. возбуждено по двум статьям УК РФ: убийство (ч. 1 ст. 105) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222). Прокуратура взяла расследование на контроль. Накануне Красноармейский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО – до 27 ноября 2026 года.

– Изучив представленные следствием доказательства, оценив совокупность обстоятельств дела, принимая во внимание, что Владимир К. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, суд счел необходимым применить в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, считая её необходимой для обеспечения надлежащего хода судебного разбирательства. Постановлением Красноармейского районного суда г. Волгограда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила пресс-службу суда. 

Отметим, что на избрании меры пресечения Владимир К., как и на первом допросе, выглядел вполне уверенным в себе и сдержанным. В суд его доставили в кандалах. 

Дикое преступление вызвало мощный общественный резонанс. Буквально за несколько часов потрясенные горожане собрали крупную сумму для помощи вдове Петра. Волгоградцы требуют жесткого наказания для того, кто оставил без отца пятерых детей. Прощание с погибшим состоится завтра, 30 сентября, в Кировском районе.

ИА «Высота 102» продолжит следить за расследованием.

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