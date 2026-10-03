3 октября в Волгоград приехал «Поезд Победы». Передвижной музей посвящен подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. Фотограф ИА «Высота 102» побывал на месте и показал, как выглядит уникальная экспозиция изнутри.
Состав прибыл на вокзал «Волгоград 1» в 10:00, где его уже ждали на перроне первые посетители.
Эшелон состоит из 10 вагонов, каждый из которых посвящён отдельным событиям и вехам событий 85-летней давности.
Первый вагон погружает посетителей в атмосферу довоенных лет. Здесь запечатлены типичные бытовые сцены и пассажиры тех лет: влюблённые, балагуры, несколько поколений советских семей.
Все герои изготовлены индивидуально. Манекены тщательно проработаны и вместе с воссозданным историческим антуражем позволяют посетителям погрузиться в особую атмосферу.
Второй вагон посвящён обороне Брестской крепости. В центре – специальная инсталляция.
Третий вагон иллюстрирует первые месяцы военного времени. Здесь уже запечатлены молодые люди, которые впервые взяли в руки оружие и отправляются на фронт.
Четвёртый вагон – самый тяжёлый. Он иллюстрирует отправку немецко-фашистскими войсками пленных советских граждан в концлагеря.
Здесь расположены нары, на которых находятся истощённые люди.
Пятый вагон связан с работой железнодорожных госпиталей.
Здесь воспроизведена соответствующая обстановка, а также воссоздана лаборатория Зинаиды Ермольевой, которая изобрела советский пенициллин и спасла тысячи красноармейцев.
Шестой вагон посвящён блокаде Ленинграда. Здесь из окна поезда можно увидеть знаменитую «Дорогу жизни».
Седьмой вагон передаёт гостям музея напряжённую обстановку в военном штабе Константина Рокоссовского.
Часть вагона также показывает, как в военные годы выглядел бронепоезд.
Восьмой вагон посвящён преступлениям японских пособников немецко-фашистских войск.
Здесь воссоздан антураж одной из лабораторий, где ставились жуткие эксперименты над людьми.
Девятый вагон рассказывает о неминуемом наказании, которое постигло военных преступников.
Здесь собраны материалы, посвящённые Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.
Десятый, последний вагон завершает погружение посетителей в события 85-летней давности экспозицией, посвящённой Великой Победе.
Здесь можно увидеть воинов-защитников, возвращающихся с победой домой.
По информации организаторов, вход в музей бесплатный, однако необходима предварительная запись. На текущий момент все билеты уже реализованы.
Отметим, в Волгограде «Поезд Победы» задержится до 5 октября. Экспозиция будет доступна ежедневно с 10:00 до 18:00. По информации организаторов, длительность экскурсии для одной группы – 40 минут. Ежедневно поезд будет принимать порядка 1,2 тыс. посетителей. После Волгограда эшелон прибудет в Михайловку – 6 октября, и в Камышин – 7 октября.
Фото: Геннадий Гуляев