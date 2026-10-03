



3 октября в Волгоград приехал «Поезд Победы». Передвижной музей посвящен подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. Фотограф ИА «Высота 102» побывал на месте и показал, как выглядит уникальная экспозиция изнутри.





Состав прибыл на вокзал «Волгоград 1» в 10:00, где его уже ждали на перроне первые посетители.









Эшелон состоит из 10 вагонов, каждый из которых посвящён отдельным событиям и вехам событий 85-летней давности.





Первый вагон погружает посетителей в атмосферу довоенных лет. Здесь запечатлены типичные бытовые сцены и пассажиры тех лет: влюблённые, балагуры, несколько поколений советских семей.









Все герои изготовлены индивидуально. Манекены тщательно проработаны и вместе с воссозданным историческим антуражем позволяют посетителям погрузиться в особую атмосферу.





Второй вагон посвящён обороне Брестской крепости. В центре – специальная инсталляция.













Третий вагон иллюстрирует первые месяцы военного времени. Здесь уже запечатлены молодые люди, которые впервые взяли в руки оружие и отправляются на фронт.





Четвёртый вагон – самый тяжёлый. Он иллюстрирует отправку немецко-фашистскими войсками пленных советских граждан в концлагеря.









Здесь расположены нары, на которых находятся истощённые люди.









Пятый вагон связан с работой железнодорожных госпиталей.









Здесь воспроизведена соответствующая обстановка, а также воссоздана лаборатория Зинаиды Ермольевой, которая изобрела советский пенициллин и спасла тысячи красноармейцев.













Шестой вагон посвящён блокаде Ленинграда. Здесь из окна поезда можно увидеть знаменитую «Дорогу жизни».





Седьмой вагон передаёт гостям музея напряжённую обстановку в военном штабе Константина Рокоссовского.





Часть вагона также показывает, как в военные годы выглядел бронепоезд.





Восьмой вагон посвящён преступлениям японских пособников немецко-фашистских войск.









Здесь воссоздан антураж одной из лабораторий, где ставились жуткие эксперименты над людьми.





Девятый вагон рассказывает о неминуемом наказании, которое постигло военных преступников.





Здесь собраны материалы, посвящённые Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.





Десятый, последний вагон завершает погружение посетителей в события 85-летней давности экспозицией, посвящённой Великой Победе.





Здесь можно увидеть воинов-защитников, возвращающихся с победой домой.









По информации организаторов, вход в музей бесплатный, однако необходима предварительная запись. На текущий момент все билеты уже реализованы.





Отметим, в Волгограде «Поезд Победы» задержится до 5 октября. Экспозиция будет доступна ежедневно с 10:00 до 18:00. По информации организаторов, длительность экскурсии для одной группы – 40 минут. Ежедневно поезд будет принимать порядка 1,2 тыс. посетителей. После Волгограда эшелон прибудет в Михайловку – 6 октября, и в Камышин – 7 октября.

Фото: Геннадий Гуляев