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Общество

В Волгоград прибыл «Поезд Победы»: показываем уникальный музейный эшелон изнутри

Общество 03.10.2026 13:52
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03.10.2026 13:52


3 октября в Волгоград приехал «Поезд Победы». Передвижной музей посвящен подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны. Фотограф ИА «Высота 102» побывал на месте и показал, как выглядит уникальная экспозиция изнутри.


Состав прибыл на вокзал «Волгоград 1» в 10:00, где его уже ждали на перроне первые посетители.



Эшелон состоит из 10 вагонов, каждый из которых посвящён отдельным событиям и вехам событий 85-летней давности.


Первый вагон погружает посетителей в атмосферу довоенных лет. Здесь запечатлены типичные бытовые сцены и пассажиры тех лет: влюблённые, балагуры, несколько поколений советских семей.



Все герои изготовлены индивидуально. Манекены тщательно проработаны и вместе с воссозданным историческим антуражем позволяют посетителям погрузиться в особую атмосферу.


Второй вагон посвящён обороне Брестской крепости. В центре – специальная инсталляция.




Третий вагон иллюстрирует первые месяцы военного времени. Здесь уже запечатлены молодые люди, которые впервые взяли в руки оружие и отправляются на фронт.


Четвёртый вагон – самый тяжёлый. Он иллюстрирует отправку немецко-фашистскими войсками пленных советских граждан в концлагеря.



Здесь расположены нары, на которых находятся истощённые люди.



Пятый вагон связан с работой железнодорожных госпиталей.



Здесь воспроизведена соответствующая обстановка, а также воссоздана лаборатория Зинаиды Ермольевой, которая изобрела советский пенициллин и спасла тысячи красноармейцев.




Шестой вагон посвящён блокаде Ленинграда. Здесь из окна поезда можно увидеть знаменитую «Дорогу жизни».


Седьмой вагон передаёт гостям музея напряжённую обстановку в военном штабе Константина Рокоссовского.


Часть вагона также показывает, как в военные годы выглядел бронепоезд.


Восьмой вагон посвящён преступлениям японских пособников немецко-фашистских войск.



Здесь воссоздан антураж одной из лабораторий, где ставились жуткие эксперименты над людьми.


Девятый вагон рассказывает о неминуемом наказании, которое постигло военных преступников. 


Здесь собраны материалы, посвящённые Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.


Десятый, последний вагон завершает погружение посетителей в события 85-летней давности экспозицией, посвящённой Великой Победе.


Здесь можно увидеть воинов-защитников, возвращающихся с победой домой.



По информации организаторов, вход в музей бесплатный, однако необходима предварительная запись. На текущий момент все билеты уже реализованы.


Отметим, в Волгограде «Поезд Победы» задержится до 5 октября. Экспозиция будет доступна ежедневно с 10:00 до 18:00. По информации организаторов, длительность экскурсии для одной группы – 40 минут. Ежедневно поезд будет принимать порядка 1,2 тыс. посетителей. После Волгограда эшелон прибудет в Михайловку – 6 октября, и в Камышин – 7 октября.

Фото: Геннадий Гуляев

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