В Волгограде приняли присягу 496 курсантов академии МВД





3 октября на плацу Волгоградской академии МВД России приняли присягу 496 курсантов. В их числе 160 учеников Донецкого филиала волгоградского вуза.





В торжественном мероприятии приняли участие начальник регионального главка МВД Павел Гищенко, а также руководители правоохранительных ведомств региона, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие курсантов.

Отметим, присяга – важнейший этап в жизни будущих правоохранителей. С этого момента у первокурсников начинается новый этап профессионального пути.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области