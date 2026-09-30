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Волгоградец двумя ударами убил свою знакомую

Расследования 30.09.2026 19:45
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30.09.2026 19:45


Иловлинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего ранее судимого местного жителя. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным, суд вынес обвинительный приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Следствием и судом установлено: 9 января 2025 года в квартире на улице Комсомольской в рабочем посёлке Иловля между мужчиной и его знакомой произошёл конфликт. В ходе ссоры он нанёс женщине не менее двух ударов в область головы. Полученные травмы оказались смертельными. Чтобы скрыть содеянное, осуждённый вынес тело погибшей из квартиры на улицу и скрылся.

Суд назначил виновному 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 1 месяц 13 дней.

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