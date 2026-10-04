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Расследования

В Волгограде этническую группу из Азербайджана обвиняют в легализации 127 иностранцев

Расследования 04.10.2026 15:33
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04.10.2026 15:33


До 15 лет лишения свободы и лишение российского гражданства грозит троим выходцам из Азербайджана, которых обвиняют в Волгограде в легализации пребывания на территории РФ 127 иностранцев. Незаконной деятельностью трое участников этнической  преступной группы занимались с апреля 2021 года по июнь 2025-го. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По материалам следствия, преступную группу организовал 61-летний уроженец Азербайджана и привлек к противоправной деятельности свою 56-летнюю сожительницу и 30-летнего племянника. Все трое несколько лет назад получили гражданство России.

Установлено, что в преступном бизнесе члены группы использовали жилые помещения, которыми владели. Прибывших из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана граждан они за деньги фиктивно ставили по этим адресам на регистрационный учет, но там иностранцы не проживали. С некоторыми мигрантами заключались мнимые трудовые договоры, что давало им основание для получения патентов и продления в будущем срока пребывания в России.


Злоумышленники получали за свои услуги с каждого иностранца от 3 до 6 тысяч рублей. В общей сложности они получили материальное вознаграждение на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводили следователи СЧ СУ МВД России по г. Волгограду. 

Членам преступной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой), ч.5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ (Пособничество в фиктивной постановке на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации) и ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Обвиняемые находятся под стражей. Вину они не признают.

Дело будет рассматривать Тракторозаводский районный суд.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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