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Расследования

Подрядчика больницы в Волгограде заподозрили в хищении 50 млн рублей

Расследования 30.09.2026 17:51
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30.09.2026 17:51


В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в отношении московской фирмы «Гипроком», заключивший контракт на ремонт здания корпуса больницы №1. Подрядчика подозревают в хищении 50 миллионов рублей, которые были перечислены в качестве аванса.

Как сообщили в прокуратуре региона, ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» в сентябре 2024 года заключила с ООО «Гипроком» контракт на капремонт здания корпуса больницы. Подрядчику был перечислен аванс в размере 107 миллионов рублей, из которых часть была похищена.

– Работы ООО «Гипроком» в полном объеме не выполнены. Поскольку подрядчик фактически прекратил выполнение ремонтных работ контракт с ним расторгнут. При этом в рамках расходования авансового платежа похищено свыше 50 млн рублей, – уточнили в надзорном ведомстве.

Согласно открытым данным, ООО «Гипроком», которое зарегистрировано в Москве, заключило контракт на сумму более 358 миллионов рублей со сроком исполнения до конца декабря 2026 года. За указанную сумму подрядчик должен был произвести капитальный ремонт здания корпуса ГУЗ «ГКБ № 1», расположенного на ул. Федотова, 18 в Кировском районе Волгограда. В карточке контракта указано, что 17 июня текущего года он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

В качестве причин указывается, что работы велись низким темпом с отставанием от графика. В адрес подрядчика было направлено около 50 писем и претензий о неисполнении и ненадлежащем исполнении условий контракта. На момент принятия решения об одностороннем отказе, подрядчик за 2024-2026 годы выполнил около 38% от общего объема работ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственным органом по материалам проверки прокуратуры.

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