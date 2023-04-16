Получивший по суду за теракт 20 лет генерал СК Музраев обжаловал приговор

Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев подал жалобу на приговор Южного окружного военного суда от 22 марта 2023 года. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что экс-силовика приговорили к 20 годам колонии строгого режима с лишением спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград.

— В процессе Музраев сразу отметил, что он не согласен с приговором. 13 апреля был обозначен как последний день для подачи жалобы. Жалоба защитников поступила. Прокурор может заявить возражение до 24 апреля. Материалы будет рассматривать Апелляционный военный суд, — прокомментировали «Высоте 102» в пресс-службе Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.

Уточняется, что жалоба на приговор также поступила и от адвокатов Владимира Зубкова — известного в Волгограде авторитетного предпринимателя — оказавшегося на одной скамье подсудимых вместе с Михаилом Музраевым по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области. Бизнесмена приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

К слову, гособвинение запрашивало для бывшего главы волгоградского следкома 20 лет колонии и 15 лет лишения свободы для Зубкова. В последнем слове фигуранты дела заявили, что считают себя невиновными.

Ранее экс-силовик выступил в прениях с подробным изложением своей позиции, указав на то, что он «всегда указывал на Ремезова» и «решения по просьбам не принимал». Адвокат Музраева Владимир Семенцов отмечал, что по делу генерала «исчезают» свидетели.





Сам бывший глава силового ведомства в своих ранее озвученных показаниях настаивал на том, что предъявленное ему обвинение было основано на фальсификациях и оговоре со стороны лиц, в отношении которых он осуществлял уголовное преследование.

Напомним, что генералу вменяли незаконный оборот оружия, злоупотребление должностными полномочиями и терроризм. Зубкову в свою очередь инкриминировали только совершение теракта. О задержании волгоградцев стало известно в начале июня 2019 года.

По делу генерала выступили такие свидетели, как бывший мэр Волгограда Роман Гребенников, депутат местного заксобрания Александр Осипов, экс-судья Юлия Добрынина, вице-губернатор Волгоградской области Анна Писемская, бывший директор Центрального рынка Волгограда Михаил Калачев, экс-руководитель областного главка МВД генерал-майор Михаил Цукрук, а также в числе прочих супруга и дочь Музраева.

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» пресс-службой Южного окружного военного суда

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