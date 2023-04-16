Расследования

Получивший по суду за теракт 20 лет генерал СК Музраев обжаловал приговор

Расследования 16.04.2023 12:25
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16.04.2023 12:25


Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев подал жалобу на приговор Южного окружного военного суда от 22 марта 2023 года. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что экс-силовика приговорили к 20 годам колонии строгого режима с лишением спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград. 

— В процессе Музраев сразу отметил, что он не согласен с приговором. 13 апреля был обозначен как последний день для подачи жалобы. Жалоба защитников поступила. Прокурор может заявить возражение до 24 апреля. Материалы будет рассматривать Апелляционный военный суд, — прокомментировали «Высоте 102» в пресс-службе Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону.

 

Уточняется, что жалоба на приговор также поступила и от адвокатов Владимира Зубкова — известного в Волгограде авторитетного предпринимателя — оказавшегося на одной скамье подсудимых вместе с Михаилом Музраевым по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области. Бизнесмена приговорили к 14 годам колонии строгого режима. 

К слову, гособвинение запрашивало для бывшего главы волгоградского следкома 20 лет колонии и 15 лет лишения свободы для Зубкова. В последнем слове фигуранты дела заявили, что считают себя невиновными

Ранее экс-силовик выступил в прениях с подробным изложением своей позиции, указав на то, что он «всегда указывал на Ремезова» и «решения по просьбам не принимал». Адвокат Музраева Владимир Семенцов отмечал, что по делу генерала «исчезают» свидетели. 


Сам бывший глава силового ведомства в своих ранее озвученных показаниях настаивал на том, что предъявленное ему обвинение было основано на фальсификациях и оговоре со стороны лиц, в отношении которых он осуществлял уголовное преследование.

Напомним, что генералу вменяли незаконный оборот оружия, злоупотребление должностными полномочиями и терроризм. Зубкову в свою очередь инкриминировали только совершение теракта. О задержании волгоградцев стало известно в начале июня 2019 года. 

По делу генерала выступили такие свидетели, как бывший мэр Волгограда Роман Гребенников, депутат местного заксобрания Александр Осипов, экс-судья Юлия Добрынина, вице-губернатор Волгоградской области Анна Писемская, бывший директор Центрального рынка Волгограда Михаил Калачев, экс-руководитель  областного главка МВД генерал-майор Михаил Цукрук, а также в числе прочих супруга и дочь Музраева

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» пресс-службой Южного окружного военного суда

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