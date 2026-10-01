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Расследования

Дело бойца поп-ММА Коваленко, осквернившего Мамаев курган, дошло до суда

Расследования 01.10.2026 12:02
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01.10.2026 12:02


В Волгограде прокуратура Центрального района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о скандальном инциденте на Мамаевом кургане. Перед судом предстанут двое мужчин – 36-летний блогер и боец поп-ММА из Москвы Святослав Коваленко и его 31-летний приятель Андрей Ярошенко. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, оба обвиняются по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ – осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По данным следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР, расследовавшего уголовное дело, днём 24 июля гости города-героя приехали на Мамаев курган и, недолго думая, начали снимать, как им казалось, забавное видео. 

– 36-летний мужчина [Коваленко] решил привлечь внимание подписчиков к своим публикациям в интернете. С этой целью он бросил в бассейн, окружающий мемориальное сооружение «Стоять на смерть», денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей. Его спутник [Ярошенко] прыгнул в воду, достал деньги, после чего снял с себя футболку и кроссовки и начал демонстративно сушить их на территории мемориального комплекса. Всё происходящее блогер снимал на видео, а затем разместил запись в сети, – сообщила  со ссылкой на материалы дела представитель прокуратуры. 

В ходе следствия и Коваленко, и Ярошенко полностью признали вину. Материалы направлены прокуратурой в Центральный районный суд Волгограда для рассмотрения по существу. 

Отметим, что статьей Уголовного кодекса РФ, по которой блогеру и его приятелю в Волгограде предъявили обвинение, предусмотренное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Окончательный вердикт суда зависит от смягчающих и иных обстоятельств. ИА «Высота 102» будет следить за судебным процессом.   

Напомним, после задержания и ареста информагентство подробно рассказывало о личности Станислава Коваленко, решившего снять пранк на потеху аудитории на главной высоте России. Ранее судимый блогер на избрании меры пресечения в суде Волгограда не высказывал раскаяний и даже обрушился на представителей СМИ, которые, по его мнению, раздули скандал после публикации им ролика в соцсетях. 

Более того, Коваленко в комментариях под своими постами после ряда публикаций заявлял, что тема получила общественный резонанс лишь потому, что ему – успешному  и обеспеченному человеку – попросту завидуют несостоявшиеся люди. 

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