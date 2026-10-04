559 дронов ВСУ сбили над Волгоградской областью и 14 регионами РФ

Минобороны РФ сообщили о ликвидации 559 украинских беспилотников самолетного типа над 15 регионами России, в числе которых и Волгоградская область.

Силы ПВО сбивали вражеские цели в период с 20:00 мск 3 октября до 8:00 мск 4 октября.

Дроны ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область, а также Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую, Тульскую, Московский регион, Республику Адыгею, Крым и Краснодарский край. Беспилотники также уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что беспилотная опасность в Волгоградской области действовала 10 часов.