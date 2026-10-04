Шоу с огнем и забег с тыквами: как в Волгограде провести выходные

Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде подготовил насыщенную программу мероприятий на октябрь, которые начинаются уже сегодня, 4 октября, с огненного шоу.

Как сообщили в ЦПКиО, на главной сцене парка резиденты творческой лаборатории «Атом шоу» вечером покажут двухчасовое шоу с пламенными веерами, дабблами и другими пиротехническими атрибутами.

В следующие выходные запланировано лазерное шоу и дискотека, а также Покровская казачья ярмарка. Посетителей накормят традиционной казачьей кашей и взваром из полевой кухни, а также развлекут выступлением творческих казачьих коллективов.

Завершит череду октябрьских выходных «Тыквомания». Гости этого семейного праздника, который запланирован на 17 октября, окунутся в соревновательные игры с тыквой, поучаствуют в конкурсе фотографий «Тыква в парке» и забеге с тыквами.

Фото из архива V102.RU