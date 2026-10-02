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Расследования

Облсуд утвердил 10 лет «строгача» для экс-главы Еланского района Литвинова

Расследования 02.10.2026 18:00
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02.10.2026 18:00


Сегодня, 2 октября, Волгоградский облсуд оставил в силе 10-летний срок, назначенный ранее экс-главе Еланского района Дмитрию Литвинову. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы экс-руководителя районной администрации переносилось четыре раза в связи с заявленными ходатайствами. В частности, на заседание приглашались специалисты, которые проводили экспертизы. Сегодня приговор вступил в законную силу.

– Судом установлено, что в период с августа 2021 года по октябрь 2022 года Литвинов, являясь главой Еланского муниципального района, Литвинов содействовал приемке 18 жилых домов для детей-сирот, построенных с нарушениями строительных норм и правил. Строительство объектов производилось предпринимателем, с которым бывший чиновник был знаком. Общая стоимость невыполненных работ и дефектов превысила 22 млн рублей. В свою очередь предприниматель осуществил на земельном участке Литвинова строительство жилого дома, вложив в него собственные денежные средства в размере 3,6 млн рублей, – сообщила ИА «Высота 102» по итогу финального заседания в облсуде представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – За содеянное Литвинов осуждён к наказанию по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 5-кратного размера взятки, то есть 18 077395,6 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распрядительных функций в органах местного самоуправления сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, Дмитрий Литвинов получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по решению Еланского районного суда. По версии следствия, высокопоставленный чиновник вступил в сговор с предпринимателем Воропаем в 2020-2021 годах. За дом на своем личном участке экс-глава района закрывал глаза на явные огрехи и брак в строящихся для сирот домах.

Позже сироты, которые получили квартиры в бракованных домах, неоднократно жаловались на невыносимые условия проживания в них главе СК Александру Бастрыкину. Кроме того, каждую весну территорию вокруг домов затапливало талыми водами, из-за чего к домам не могли проехать ни скорые, ни машины других оперативных служб. Однако защита бывшего главы района обжаловала приговор. По мнению адвоката Литвинова Михаила Расстрыгина, сумма ущерба, нанесенного строительством бракованного жилья, слишком завышена, тогда как проведенная экспертиза, как утверждает защитник, признала их технически исправными. 

Также защита бывшего главы района настаивала на том, что Литвинов не получал взятку в виде коттеджа, а дом якобы был оформлен по сельской ипотеке.

Дмитрий Литвинов был задержан в Елани 11 декабря 2024 года. Он стал вторым чиновником в Еланском районе, уличенным в коррупции. В апреле того же года силовики взяли главу Еланского сельского поселения Александра Гугучкина.  Ему вменили получение взятки от руководителя МКУ «Благоустройство» Вячеслава Маскаева за предоставление муниципальной техники для перевозки песка одного из предпринимателей.  Александр Гугучкин был приговорен к шести годам лишения свободы, а Маскаев - к 3,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. 

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