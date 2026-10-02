Сегодня, 2 октября, Волгоградский облсуд оставил в силе 10-летний срок, назначенный ранее экс-главе Еланского района Дмитрию Литвинову. Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы экс-руководителя районной администрации переносилось четыре раза в связи с заявленными ходатайствами. В частности, на заседание приглашались специалисты, которые проводили экспертизы. Сегодня приговор вступил в законную силу.

– Судом установлено, что в период с августа 2021 года по октябрь 2022 года Литвинов, являясь главой Еланского муниципального района, Литвинов содействовал приемке 18 жилых домов для детей-сирот, построенных с нарушениями строительных норм и правил. Строительство объектов производилось предпринимателем, с которым бывший чиновник был знаком. Общая стоимость невыполненных работ и дефектов превысила 22 млн рублей. В свою очередь предприниматель осуществил на земельном участке Литвинова строительство жилого дома, вложив в него собственные денежные средства в размере 3,6 млн рублей, – сообщила ИА «Высота 102» по итогу финального заседания в облсуде представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – За содеянное Литвинов осуждён к наказанию по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 5-кратного размера взятки, то есть 18 077395,6 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распрядительных функций в органах местного самоуправления сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, Дмитрий Литвинов получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по решению Еланского районного суда. По версии следствия, высокопоставленный чиновник вступил в сговор с предпринимателем Воропаем в 2020-2021 годах. За дом на своем личном участке экс-глава района закрывал глаза на явные огрехи и брак в строящихся для сирот домах.