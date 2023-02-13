Редакция ИА «Высота 102» продолжает следить за громким уголовным делом в отношении технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина, обвиняемого в организации многомиллионного хищения денег нацпроекта при ликвидации свалок.

В Центральном районном суде Волгограда сегодня, 13 февраля, состоялось очередное заседание, в котором, по словам защитника Калонкина Светланы Касенковой, должен был выступить ранее осужденный на 3,5 года в колонии общего режима директор ООО «Гринлайт» Александр Фирсов. В настоящее время, как стало известно ИА «Высота 102», Фирсов уже вышел на свободу по УДО.





Прокурор в зале суда выступила категорически против проведения видеосъемки заседания журналистами ИА «Высота 102». Адвокаты подсудимого, впрочем, как и сам Михаил Калонкин, напротив, выступали за возможность освещения СМИ происходящего в процессе.

В ходе заседания в качестве свидетелей со стороны защиты суд заслушал показания адвоката Фирсова Сергея Башбакова и главного энергетика ООО «Гринлайт» Сергея Бурлака, работавшего в компании в период с весны 2019-го до зимы 2021 года. Также было заявлено ходатайство о признании проведенной ранее экспертизы недопустимым доказательством по делу.

Башбаков рассказал, что его доверитель Александр Фирсов, который сегодня должен был оказаться в Арбитражном суде, а после — в сегодняшнем процессе, в очередной раз мистически исчез. Со слов свидетеля, его подзащитного задержали представители силовых структур, как и предыдущие два раза.





Второй свидетель в свою очередь рассказал, как он впервые познакомился с Михаилом Калонкиным, что в компании «Гринлайт» все решал Фирсов, в том числе через него проходили все финансово значимые документы. Также бывший главный энергетик сообщил, что в компании «стало туго с оплатой», а как он понял из разговоров коллег — это началось как раз в тот момент, когда «все работы по свалкам были завершены по нормативам, а нужно было делать еще, и никто за это не доплачивал».

Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты вносились фиктивные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-глава облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсову назначено 3,5 года лишения свободы, Сазонов осужден к трем годам колонии общего режима.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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