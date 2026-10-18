Волгоградцы заметили проблемы работы VK 18 октября





Сервис сбоев работы интернета начал фиксировать жалобы пользователей на работу VK. По данным detector404.ru, о проблемах функционирования соцсети стали сообщать жители различных регионов России, в том числе Волгоградской области.

Так, за последний час 33% жалоб пользователей из Волгоградской области касались работы VK. В частности, жители фиксировали проблемы с отправкой сообщений, пропажу фото и с доступом на свои странички. Тем не менее уровень жалоб из волгоградского региона сервис оценил как умеренный.



Проблемы у некоторых пользователей могут быть связаны с украинскими атаками. По сообщению Lenta.ru, которая ссылается на пресс-службу VK, на ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. При этом утверждается, что все сервисы VK доступны в штатном режиме.



