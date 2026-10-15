Жительница Волгоградской области похитила у покойницы 1,3 млн





49-летняя жительница Киквидзенского района призналась в краже денег своей родственницы. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что со счета ее умершей тети пропали больше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Выяснилось, что кражу совершила 47-летняя родственница умершей, которая общалась с ней во время болезни и знала код доступа к её банковскому мобильному приложению.





После смерти женщины подозреваемая перевела все накопления покойницы на свой банковский счет.





Часть похищенных денег злоумышленница уже вернула. Тем не менее в отношении нее возбудили уголовное дело. Ей грозит срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.



