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Расследования

В Волгоградской области 99-летняя мать погибшего участника СВО в суде отстояла выплаты

Расследования 14.10.2026 20:50
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14.10.2026 20:50


Суд восстановил право 99-летней матери на получение сведений о военной службе погибшего сына и положенного денежного довольствия . Как рассказали во Фроловском городском суде Волгоградской области, мужчина в июле 2025 года пропал без вести в зоне СВО, а в марте 2026 года был официально признан погибшим.

В этом же месяце его престарелая мать обратилась  в ФКУ «Военно-социальный центр» (ВСЦ) Министерства обороны РФ с заявлением о выплате денежного довольствия и возмещении сумм, не полученных за период отсутствия сына. Одновременно она просила уточнить его воинское звание, должность и тарифный разряд, поскольку в документах части имелись противоречия. Однако военные отказали в предоставлении информации, сославшись на конфиденциальность персональных данных. Женщине, находящейся в почтенном возрасте, предложили обратиться в фонд «Защитники Отечества», фактически уклонившись от решения ее вопроса.

Однако суд признал незаконными действия сотрудников военного ведомства, так как информация, которую просила предоставить мать погибшего, была необходима  для получения социальной помощи и расчета выплат. При этом действующий приказ оборонного ведомства предусматривает предоставление личных данных военных, если это необходимо для  соцобеспечения их близких, без получения согласия самого военного. Так как на момент обращения сын женщины был уже признан погибшим, конфиденциальность не должна была быть препятствием для полного ответа на запрос, указал суд. 

Кроме того, суд отметил, что до  января 2026 года выплаты, положенные 99-летней женщине, ошибочно перечислялись посторонним лицам, не имевшим прав на их получение. 

Учитывая возраст, состояние здоровья истца и особую важность спора, а также длительное непринятие мер к объективному рассмотрению обращения, Фроловский городской суд Волгоградской области признал действия ФКУ «ВСЦ» незаконными. На ведомство возложена обязанность предоставить матери исчерпывающие данные о прохождении сыном военной службы и повторно рассмотреть ее заявление о выплате денежного довольствия.

Решение в законную силу не вступило.

Фото сгенерировано ИИ

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