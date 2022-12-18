В Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина, обвиняемого в организации многомиллионного хищения денег нацпроекта при ликвидации свалок. Сторона защиты продолжает представлять свои доказательства.

В очередном заседании суд заслушал показания свидетеля и специалиста, рассказавших об экспертизе, проведенной на стадии предварительного расследования, касающейся размера ущерба, причиненного окружающей среде ООО «Гринлайт».

Михаил Калонкин впервые выступил на судебном заседании в присутствии корреспондентов ИА «Высота 102». Ранее обвиняемый пресекал любые попытки СМИ осуществить видеосъемку процесса. По словам защитника подсудимого Дмитрия Домащенко, позиция гособвинения после представленных показаний не выдерживает никакой критики. Подробности — в видеорепортаже.





Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты вносились фиктивные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и экс-глава облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсову назначено 3,5 года лишения свободы, Сазонов осужден к трем годам колонии общего режима.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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