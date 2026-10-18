1015 украинских дронов миновали Волгоградскую область 18 октября

Ночью 18 октября силы ПВО уничтожили 1015 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 16 регионов России. По данным Минобороны, атаку отразили в Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, в Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Черного моря.
В Волгоградской области попыток атак БПЛА не фиксировалось. Регион уже вторую ночь подряд проживает без угроз налета вражеских беспилотников.