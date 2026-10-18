1015 украинских дронов миновали Волгоградскую область 18 октября

Федеральные новости

МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублей

С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету...