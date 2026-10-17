



17 октября губернатор Андрей Бочаров провёл рабочую поездку по Центральному району Волгограда. Глава региона проинспектировал качество работ по благоустройству ул. 7-й Гвардейской и напомнил городским чиновникам о необходимости озеленения этой территории и создания здесь бесплатных парковок.





Обновление проезжей части здесь началось в 2026 году. Благодаря федеральному финансированию новый асфальт уложен на участках протяжённостью 1,4 км в границах Нулевой продольной и пр. Ленина, а также до ул. Хиросимы. Одновременно для пешеходов были обустроены удобные тротуары.





Ранее на этой же территории уже были проведены работы по благоустройству парковых пространств.

- Работы были разбиты на два серьезных участка, и сегодня мы видим, что они в целом завершены в установленные сроки. Еще требуется выполнить ряд задач по озеленению — уверен, что уже к весне следующего года здесь все будет в другом состоянии, - подчеркнул губернатор.

Отдельно руководитель коснулся болезненного вопроса парковок. Глава региона обратил внимание представителей мэрии, что помимо платного парковочного пространства, здесь обязательно должны быть и перехватывающие места.





Подводя промежуточные итоги проделанного, Андрей Бочаров особенно подчеркнул, что в перспективе перед властями стоят ещё более амбициозные задачи.

- От молодежи прозвучало серьезное предложение, связанное с продлением верхней террасы набережной до ЦПКиО и стадиона. Посмотрим, как это можно реализовать, - подчеркнул руководитель.

Также в числе задач, поставленных губернатором перед городскими чиновниками, обустройство не пешеходных связей между нижней и верхней террасами Центральной набережной и создание современной речной инфраструктуры.

Фото: администрация Волгоградской области