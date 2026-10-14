



13 октября в Камышине мотоциклист спровоцировал ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла вечером у остановки общественного транспорта «Универмаг».







- В 18:00 28-летний мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», напротив д. 30 по ул. Ленина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилями «Лада» и «Порше Кайен», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии мотоциклист скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области