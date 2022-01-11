Борьба с коррупцией

Вину признал: ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской пойме осудили за аферу с нацпроектом

Борьба с коррупцией 11.01.2022 16:16
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11.01.2022 16:16


Сегодня к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов за мошенничество в особо крупном размере с бюджетными деньгами, выделенными на ликвидацию свалок по нацпроекту. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину взяли под стражу в зале заседаний в Центральном районном суде Волгограда. Также удовлетворен иск прокуратуры и облкомприроды о взыскании причиненного преступлением ущерба. Вину Фирсов полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.
Следствием и судом установлено, что в августе 2018 года между ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства", подведомственным облкомприроды, и ООО "ГринЛайт" был заключен государственный контракт на выполнение работ по ликвидации накопленных отходов на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.
Подрядчик, по условиям договора, за 269 миллионов рублей обязался вывезти отходы с 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахутбинского района на участок карьера в хутор Заяр, а также подготовить площадки к проведению работ по рекультивации земель на площади более 62 га. Однако с целью создания видимости исполнения условий госконтракта подрядчик закопал часть отходов на этих же несанкционированных свалках.
Несмотря на очевидные нарушения условий государственного контракта, председателем комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области было дано указание директору ГКУ ВО "ДВС" подписать акты выполненных работ, которые оплачены в полном объеме. Сумма оплаченных, но фактически невыполненных ООО "ГринЛайт" работ, как установило следствие, превысила 121 миллион рублей.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, что уголовные дела в отношении бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова, а также в отношении фактического руководителя ООО "ГринЛайт" Михаила Колонкина, который обвиняется в организации аферы, находятся на рассмотрении в суде. Бывший директор ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников уже осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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