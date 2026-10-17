



В 29-м туре Молодёжной футбольной лиги (дивизион Б) волгоградский «Ротор-М» играл на выезде с хозяевами, идущими на втором месте, – питерским «Кировец-Восхождение». Волгоградцы, ещё недавно считавшиеся аутсайдерами, показали, как важно держать концентрацию и реализовывать моменты.

Начало матча сложилось неспешным: «Кировец» на правах хозяев завладел небольшим территориальным преимуществом. Питерцы давили, но волгоградский клуб хладнокровно разбирался с атаками «восходящих». К середине тайма «Ротор-М» освоился, отодвинул игру от своих ворот – и уже гости создавали остроту. Несколько опасных моментов волгоградцы соорудили, но спешка и неточность не позволили открыть счёт. Самая реальная возможность была у Даниила Грады, однако на 23-й минуте он завозился с мячом, и защитник в подкате ликвидировал угрозу.

В целом первый тайм «Ротор» провёл очень уверенно: сопернику не позволил забить, а вратарю хозяев доставил немало хлопот. Счёт после первой половины встречи не был открыт – 0:0.

На старте второго тайма питерцы вновь прижали гостей, и территориальное преимущество вылилось в забитый гол на 50-й минуте. После этого фаворит встречи перевёл игру в спокойное русло. Почуяв слабину, волгоградцы постепенно усилили давление – и оно завершилось голом. На 66-й минуте Града получил разрезающий пас на правом фланге и ударом в дальний угол сравнял счёт – 1:1.

Через пару минут Даниил на своей половине поля отобрал мяч, прошёл в стенку центр поля и, получив обратный пас, прострелил в штрафную – Михаил Семененко завершил комбинацию, выведя «Ротор» вперёд – 2:1.

Далее игра обострилась и пошла на встречных курсах, хозяева стремились уйти от поражения, но гости грамотно сыграли в обороне и довели матч до победы – 2:1.

Комментарий главного тренера «Ротора-М» Олега Стогова:

– Хочу поблагодарить всех, кто поучаствовал в победе. Благодарен парням за хорошо проведённый матч. Надо отдать должное ребятам: они всё-таки придерживались тренерской установки – где-то получалось, где-то нет. Но, в принципе, мы сегодня структурно сыграли неплохо. Идём дальше.

СШ «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) – «Ротор-М» (Волгоград) – 1:2 (0:0)

17 октября, 17:00. Молодёжная футбольная лига (дивизион Б), 29-й тур.

Санкт-Петербург. Стадион «Кировец». Количество зрителей: 181.

Судьи: Алексей Тимофеев, Константин Киселёв, Артём Щербаков (все – Санкт-Петербург).

СШ «Кировец-Восхождение»: Лукашевич, Шутов (Волков, 81), Туровец, Е. Мищенко, Щеблыкин, А. Мищенко (Ершов, 67), Морозовский (Горшков, 37), Салимов, Каякин, Кутевой (Скрябин, 81), Абдуллин.

«Ротор-М»: Прохоров, Петрунькин, Кашлев, Кычанов, Цымбалов, Журавский, Кадралиев (Семененко, 58), Закиров (Кадыров, 72), Града (Хильков, 72), Ермаков (Володин, 67), Адельшин.

Голы: Абдуллин, 50 (1:0). Града, 66 (1:1). Семененко, 68 (1:2).

Предупреждены: начальник команды СШ «Кировец-Восхождение» Варфоломеев, 67 (неспортивное поведение); Варфоломеев, 67 (демонстративное несогласие с решением арбитров). Щеблыкин, 74 (грубая игра) – Закиров, 49 (симуляция). Кычанов, 58 (грубая игра). Журавский, 79 (срыв перспективной атаки).

Удалён: начальник команды СШ «Кировец-Восхождение» Варфоломеев, 67 (2ЖК).

Следующий матч «Ротор-М» проведёт 23 октября в Волгограде на стадионе «Зенит»: соперником будет подольский «Витязь». Начало встречи – в 17:00.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»