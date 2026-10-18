



В волгоградских супермаркетах неожиданно начали активно продавать новогодние игрушки и аксессуары. Как заметили горожане, полки уже завалены предметами из серии атрибутики Нового года. Особенно много шаров разного цвета и размера, гирлянд, а также фигурок животных, в том числе и симпатичных козочек, под знаком которых пройдет 2027 год.



Нарядных елок на улицах Волгограда, правда, еще не наблюдается. А вот в Москве они уже появились.

При этом в Волгоградской области – в полном разгаре бабье лето. Дневные температуры воздуха уже какой день превышают 20 градусов тепла. В то же время почти во всех муниципалитетах региона уже стартовал отопительный сезон.







Между тем, еще в прошлом году волгоградцы заметили, что торговые точки в середине октября вдруг стали украшать свои витрины новогодней атрибутикой. А на полках в супермаркетах появился широкий выбор товаров, торговать которыми раньше начинали только в конце ноября.

Интерес продавцов понятен – чем раньше они начнут предлагать новогодние товары, тем больше покупателей, не устояв перед красивыми игрушками, их приобретут.



Есть в ранней подготовке к Новому году и другой нюанс, который связан с желанием людей отвлечься от повседневных забот и проблем и как можно быстрее окунуться в атмосферу любимого многими праздниками. И пусть до него - еще больше двух месяцев.



