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Общество

О мошенничестве со штрих-кодами в ПВЗ предупредили волгоградцев

Общество 18.10.2026 11:16
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18.10.2026 11:16


О новой схеме обмана граждан рассказали в Роскачестве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, аферисты перепродают штрихкоды на получение товаров с площадок поддельных интернет-магазинов. В итоге покупательтаких сомнительных кодов может остаться без товара, к тому же получить проблемы с законом. 

Как действует схема? Потенциальных жертв заманивают скидками под 90% под видом ликвидации склада или магазина. Вместо товара покупатель получает штрихкод для получения посылки в пункте выдачи заказов.

Однако надо иметь в виду, что  код может оказаться использованным, поддельным или не считываться системой. Чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший в пункт выдачи, предупредили эксперты. 

Покупатель, забравший чужой заказ, может столкнуться с потерей денег, претензиями со стороны пункта выдачи или службы безопасности торговой площадки. Также ему грозят разбирательства с законом,  если настоящий получатель инициирует  разбирательство и выяснит, кто и каким образом похитил его заказ.

Фото сгенерировано ИИ

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