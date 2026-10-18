О мошенничестве со штрих-кодами в ПВЗ предупредили волгоградцев





О новой схеме обмана граждан рассказали в Роскачестве. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС, аферисты перепродают штрихкоды на получение товаров с площадок поддельных интернет-магазинов. В итоге покупательтаких сомнительных кодов может остаться без товара, к тому же получить проблемы с законом.

Как действует схема? Потенциальных жертв заманивают скидками под 90% под видом ликвидации склада или магазина. Вместо товара покупатель получает штрихкод для получения посылки в пункте выдачи заказов.



Однако надо иметь в виду, что код может оказаться использованным, поддельным или не считываться системой. Чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ, который забирает первый пришедший в пункт выдачи, предупредили эксперты.



Покупатель, забравший чужой заказ, может столкнуться с потерей денег, претензиями со стороны пункта выдачи или службы безопасности торговой площадки. Также ему грозят разбирательства с законом, если настоящий получатель инициирует разбирательство и выяснит, кто и каким образом похитил его заказ.



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