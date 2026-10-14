Полиция проводит проверку после падения ребенка из окна в Волжском





Полиция выясняет обстоятельства происшествия в городе Волжском, в результате которого 5-летний ребенок 13 октября получил тяжелые травмы. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку.

Трагедия разыгралась на ул. Луганской, 1 в Волжском. Как стало известно информагентству, перед трагедией мать девочки ушла из квартиры, оставив детей под присомтром одного из родственников.

Напомним, ребенок выпал из окна пятого этажа. Несовершеннолетняя была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии – за ее жизнь борются медики.

– По факту происшествия проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации.