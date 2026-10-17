



В Краснодаре обнаружены пропавшие волгоградские подростки Кристина Т. и её приятель. В начале октября они исчезли вскоре после загадочного убийства матери молодого человека. 16 октября тела волгоградцев были обнаружены рядом с одной из заброшенных высоток. Информацию об этом редакции подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.





В свою очередь местные паблики сообщают, что в этот же период времени очевидцы засняли двоих подростков на крыше известной краснодарской недостроенной высотки по адресу: ул. Володи Головатого, д. 585. После этого у входной группы в объект были обнаружены тела.

В СУ СКР России по Волгоградской области ситуацию не комментируют.

Напомним, ранее редакция сообщала о пропаже Кристины Т. Её мать до последнего надеялась найти дочку живой. Девушка выходила на связь 3 октября из Городища Волгоградской области.

Фото панорама сервиса "Яндекс. Карты", видео Типичный Краснодар / t.me