Экс-депутат Госдумы Волоцков «проникает» в четыре комитета облдумы





В Волгоградской областной думе намечаются перемены в составе комитетов и комиссий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте регпарламента документы, изменения связаны с несколькими обстоятельствами – с избранием в областную думу бывшего депутата Госдумы Алексея Волоцкова, с досрочным прекращением полномочий Игоря Воробьева, который стал депутатом Госдумы, и с переходом из одного комитета в другой депутата Александра Нелепина.

При этом бывший депутат Госдумы Алексей Волоцков намерен активничать в четырех структурных подразделениях регпарламента. В частности, он изъявил желание стать членом комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям; комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды; комитета по образованию, науке и культуре, а также комиссии по нацпроектам.

Не исключено, что бывший депутат Госдумы не будет довольствоваться ролью рядового члена трех комитетов и комиссии, а попробует занять оплачиваемую должность в регпарламенте. Однако пикантность ситуации в том, что в настоящее время все места руководителей структурных подразделений областной думы заняты. Но, возможно, кому-то из председателей комитетов придется потесниться ради экс-депутата Госдумы.

Напомним, в этом году в регпарламенте произошли перестановки в руководстве двух комитетов. Сначала пришлось освободить кресло председателя комитета по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям, а затем и вовсе лишиться статуса депутата Станиславу Короткову. Его, напомним, уличили в нарушении антикоррупционных запретов - Коротков получал зарплату в облдуме и параллельно занимался бизнесом. А через некоторое время Руслан Шарифов потерял должность заместителя председателя облдумы и председателя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям. Но «свято место» пустовало недолго. Так, должность Короткова заняла Лариса Гордиенко, заместителем спикера Александра Блошкина стала Зина Мержоева, а председателем дорожного комитета - Александр Чечуров.