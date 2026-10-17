До 20 лет тюрьмы грозит паре волгоградцев за 24 нарко-тайника





В Волгограде осудят молодых людей за распространение наркотиков. Девушка в возрасте 18 лет вместе с 20-летним приятелем обустроила 24 тайника с запрещёнными веществами на территории Дзержинского района. Однако довести умысел до конца не они смогли – парочка уже попала в поле зрения полиции.

- При досмотре задержанных, а также при проведении обысковых мероприятий из обнаруженных тайников были извлечены пакетики со смесью, содержащей производное N–метилэфедрона, общей массой свыше 120 граммов, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, фигуранты находятся под стражей, им было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета группой лиц в крупном размере. Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в Дзержинский районный суд Волгограда.

Фото из архива ИА «Высота 102»