



В Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении технического директора ООО «Гринлайт» Михаила Калонкина, которого обвиняют в организации многомиллионного хищения денег нацпроекта при ликвидации свалок. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на суде свои доказательства представляет сторона обвинения.

Съемку судебного заседания, которое состоялось 25 октября, информагентству запретили. Против этого выступил подсудимый, двое его адвокатов и представитель гособвинения. В частности, прокурор мотивировала свое решение тем, что это рядовое заседание, поэтому на данном этапе снимать его нет необходимости. Все видеокадры были сделаны перед началом заседания. На самом процессе видеосъемка не велась.





Изначально планировалось, что на заседании будут заслушаны свидетели стороны обвинения, но никто в суд не пришел. Кто-то не смог по семейным обстоятельствам, кто-то попросил допросить его по видеоконференцсвязи, а один человек и вовсе не объяснил свою неявку в суд. Как было озвучено, еще одного свидетеля мобилизовали для участия в СВО. Так как допрашивать сегодня было некого, суд исследовал вещдоки и записи телефонных переговоров Михаила Калонкина с генеральным директором ООО «Гринлайт» Александром Фирсовым, начальником участка Мандрыкиным и неким Виталием Евгеньевичем, в котором, предположительно, угадывался бывший глава облкомприроды Виталий Сазонов.

Непосредственно с Фирсовым еще в феврале 2019 года Калонкин обсуждал по телефону факт того, что залегание мусора оказалось ниже проектных отметок. А уже в мае Калонкин искал людей на ручную уборку мусора на ликвидируемых свалках. Согласно записям телефонных переговоров, а именно прослушки, Калонкин ищет иностранных рабочих на уборку мусора. Говорит, что ему нужны 20-40 узбеков на 3-4 дня, а ему в ответ предлагают четырех негров и с десяток граждан Средней Азии. Также он дает поручения о покупке 2000 мешков для мусора, 40 граблей, 100 перчаток, дождевиков, 50 пар резиновых сапог размером с 41 по 44, просит кого-то организовать транспорт для перевозки людей.

– По делу хочу сказать, что хищения как такового ни один свидетель не подтвердил, ни одного доказательства стороной обвинения по факту хищения денежных средств от этого проекта представлено не было, – считает адвокат подсудимого Светлана Касенкова. – Все свидетели и документы говорят о том, что с нарушением был сделан проект, он был сделан неправильно.

По ее словам, объем мусора, который находился под землей, в частности, на огромной свалке у Краснослободска, не был исследован должным образом. Сторона защиты уверена, что глубину залегания свалочных масс определили практически на глаз. По факту мусора там оказалось в 3 раза больше, чем было оговорено в проекте.

– Проект был сделан в 2017 году, а приступили к уборке мусора лишь в конце 2018-го. На протяжении всего этого времени, 17-го и 18-го годов, люди продолжали вывозить мусор. И мусор лежал за отметками, которые были в проекте. Несмотря на это, компания «Гринлайт» убирала и за этими проектными отметками. Свидетели показали в зале суда, что, дойдя до проектных отметок, они видели, что мусор идет дальше и глубже, они вычищали и даже находили там и каски, и мусор времен Великой Отечественной войны. То есть мусора, который вывезла компания «Гринлайт», в разы больше, чем предусмотрено контрактом, – прокомментировала адвокат позицию защиты.

Касенкова также отметила, что под землей находился в основном бытовой мусор, но при расчете суммы ущерба были применены коэффициенты для строительного мусора, который по плотности меньше. Адвокат также обратила внимание на то, что в телефонных разговорах нет подтверждений того, что Калонкин давал какие-либо распоряжения не убирать мусор или переводить куда-то деньги.

В свою очередь у стороны обвинения свое мнение.

Напомним, Михаила Калонкина обвиняют в том, что при ликвидации 18 свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был похищен 121 миллион рублей под видом якобы сделанных работ. В акты были внесены фиктивные сведения, причем в афере участвовали уже осужденные директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов и бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов. Михаил Ситников приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Фирсов осужден на 3,5 года, Сазонов - на 3 года колонии общего режима.

По версии следствия, в августе 2018 года подведомственное облкомприроды казенное учреждение «Дирекция водохозяйственного строительства» заключила госконтракт с ООО «Гринлайт». Фирма обязалась ликвидировать отходы со свалок за сумму в 269 миллионов рублей, а также после восстановить более 62 гектаров земель. Вместе с тем ООО «Гринлайт» уклонилось от надлежащего исполнения условий государственного контракта. Часть отходов фактически не вывозилась и была закопана на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, после чего засыпана чистым грунтом. Таким образом, считает следствие, сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 млн рублей.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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