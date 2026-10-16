Индексация зарплат педагогов высшей школы составит 6,8% в 2027 году





Индексация заработной платы педагогов высшей школы запланирована на уровне 6,8% в 2027 году, 6,9% – в 2028-м и 7,1% – в 2029-м. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

– В параметрах бюджета на 27-й год индексация заработной платы указанных категорий работников запланирована в размере 6,8%, на 28-й – 6,9%, на 29-й год – 7,1%, – приводит слова Омельчука ТАСС.

Таким образом, повышение оплаты труда преподавателей вузов будет проводиться ежегодно в течение трёх лет.