Минобрнауки планирует приравнять призёров олимпиад к 100-балльникам





Минобрнауки анонсировало пересмотр порядка зачисления призёров олимпиад в вузы. На фоне череды скандалов, когда участники ЕГЭ, получившие максимальный балл сразу по нескольким предметам, не могли поступить в выбранные, в министерстве решили попытаться изменить баланс. Для этого призёров приравняют к 100-балльникам, а право поступления в вуз в особом порядке оставят лишь победителям.

- Этот механизм предполагается сделать мерой отложенного действия — она будет распространяться на тех абитуриентов, которые придут со следующего года. Для победителей и призёров прошлых лет ничего не изменится, — приводит слова замминистра образования Елены Тумаковой «Парламентская газета».

Отметим, также федеральные власти планируют сократить количество олимпиад с 83 до 60, а при поступлении учитывать достижения учеников на олимпиадах лишь за 10-й и 11-й классы. До настоящего времени льготами пользовались в том числе и победители и призёры олимпиад с 8-го класса.

Фото из архива ИА «Высота 102»